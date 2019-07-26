موجة الحر "الصحراوية" تتسبب بقطع التيار الكهربائي بعدد من العواصم الأوروبية وعرقلة حركة القطارات

توقفت خدمات القطارات فائقة السرعة التي تسيرها شركة يوروستار بين باريس ولندن وكذلك إلى بروكسل بسبب عطل في كابلات الكهرباء في محطة "غار دو نورد" الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس الجمعة ما أدى لعرقلة تنقلات المسافرين في العطل الصيفية.

ونصحت يوروستار الركاب بعدم السفر عبر خدمات القطار العابرة للقنال الانجليزي من وإلى باريس إلا في حالات الضرورة القصوى. كما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) التي تديرها الدولة الفرنسية إن خدمات قطارات تاليس إلى بروكسل تأثرت أيضا بالعطل.

وقالت يوروستار في بيان "الانتقالات من وإلى لندن تعطلت بشدة".

وقال متحدث باسم (إس.إن.سي.إف) إن سبب العطل لم يعرف بعد وليس هناك مؤشرات بعد على أنه وقع نتيجة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وسجلت درجات حرارة مرتفعة قياسية في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك بلجيكا وألمانيا وهولندا، وصلت إلى 40 درجة مئوية.

وقال خبراء مكتب الأرصاد الجوية "ليس هناك شك" في أن تغير المناخ، يلعب دوراً في حالة الطقس الحالية التي تسببت في إرباك خدمات القطارات.

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