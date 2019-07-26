إيران تمنح الهند حق زيارة 18 فردا من طاقم ستينا إمبيرو المحتجزة

قال حميد بعيدي نجاد، السفير الإيراني لدى بريطانيا إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو.

وأضاف السفير "السفارة الهندية في طهران مُنحت حق زيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو".

وتابع "هناك إجراءات مماثلة بخصوص خمسة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى. قالت السفارة الهندية إنها وجدت أفراد الطاقم في حالة هدوء شديد ولا يشعرون بالذعر".

هذا وقد احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة ستينا إمبيرو والتي ترفع علم بريطانيا يوم الجمعة الماضي في منطقة الخليج. وبررت السلطات الإيرانية الاحتجاز "بخرق القواعد البحرية الدولية" في الوقت الذي اتهم وزير الخارجية البريطاني السلطات الإيرانية بخرق القانون الدولي أيضا. علما بأن البحرية البريطانية قد شاركت باحتجاز ناقلة النفط "غريس 1" للاشتباه بنقلها نفطا لسوريا والذي يعتبر مخالفا للقوانين الأوروبية.

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