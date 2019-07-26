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أذربيجان

البحرية الأذربيجانية تنقذ تسعة أفراد بعد نداء استغاثة من سفينة شحن إيرانية غرقت ببحر قزوين

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni 
صورة لناقلة نفط إيرانية محتجزة في جبل طارق يوم 20 يوليو تموز 2019
صورة لناقلة نفط إيرانية محتجزة في جبل طارق يوم 20 يوليو تموز 2019 -
حقوق النشر
رويترز
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قالت الهيئة البحرية في أذربيجان اليوم الجمعة إن خفر السواحل الأذري أنقذ تسعة أشخاص كانوا على متن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة في بحر قزوين.

وأضافت أنه جرى إرسال طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية حدودية إلى موقع الحادث، وقال حفر السواحل الأذربيجاني إن السفينة واسمها "شاباهان" غرقت قرب ميناء لينكوران.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل عما كانت تحمله السفينة شاباهانج أو طبيعة الحادث أو المكان الذي كانت السفينة متجهة إليه.

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