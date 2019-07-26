البحرية الأذربيجانية تنقذ تسعة أفراد بعد نداء استغاثة من سفينة شحن إيرانية غرقت ببحر قزوين

قالت الهيئة البحرية في أذربيجان اليوم الجمعة إن خفر السواحل الأذري أنقذ تسعة أشخاص كانوا على متن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة في بحر قزوين.

وأضافت أنه جرى إرسال طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية حدودية إلى موقع الحادث، وقال حفر السواحل الأذربيجاني إن السفينة واسمها "شاباهان" غرقت قرب ميناء لينكوران.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل عما كانت تحمله السفينة شاباهانج أو طبيعة الحادث أو المكان الذي كانت السفينة متجهة إليه.

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