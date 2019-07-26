السعودية: 500 مليار دولار في الصحراء الحالمة بمدينة نيوم.. سيارات طائرة وديناصورات وقمر عملاق

كشف تقرير مفصل بصحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل مشروع "نيوم" الذي يضم مدينة بميزات تكنولوجية وعصرية تشبه أفلام الخيال العلمي. وتعكس رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمدينة والتي صرح أنها ستكون "مكانًا للحالمين في العالم" خلال مؤتمر مبادرة المستقبل للإستثمار في الرياض، عام 2017.

يعود اسم نيوم للكلمة اليونانية "نيوس" وتعني الجديد والمستقبل، ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على عوائد النفط.

سيكلف المشروع حوالي 500 مليار دولار، ويعمل على المخططات ثلاث شركات استشارية معروفة مثل: ماكينزي وشركاه، بوسطن للاستشارات، وأوليفر وايمان - تم توظيفهم للمساعدة في التخطيط وتطبيق رؤية ولي العهد بن سلمان للمدينة بمساحة ولاية ماساتشوستس الأمريكية أي ما يعادل 26500 كيلومتر مربع.

أهم ميزات مدينة نيوم

من بين الأفكار المعروضة في المدينة، غيوم اصطناعية لإحداث أمطار في الصحراء، وخادمات آليات للقيام بالأعمال المنزلية، أفخر المطاعم، شاطئ يتميز بالرمال المتوهجة في الظلام إضافة لقمر اصطناعي يضيء كل مساء.

يحتل التعليم جزءا مهما وصفته وول ستريت "بالنظام تعلمي رائد على هذا الكوكب" سيضم فصول مدرسية تدرس من قبل معلمين ثلاثي الأبعاد.

التسلية لمواطني مدينة نيوم تشمل جزيرة مليئة بالديناصورات الآلية.

سيعتمد السكان على سيارات الأجرة الطائرة فيما ستكون القيادة فقط للتسلية.

كما تتضمن المدينة نظام أمن ومراقبة متطور يستخدم الطائرات من دون طيار والكاميرات الأمنية التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجه، لتعقب المواطنين باستمرار.

بينما تأمل المملكة السعودية بأن يجذب مشروع نيوم أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم ولكن التقرير أثار مخاوف بشأن تمويل المشروع والقيود التكنولوجية المحتملة.

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