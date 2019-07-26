شاهد: مغامرة شاقة لطفل بين الحقائب في مطار أمريكي

أظهر مقطع فيديو تداولته وكالات الأنباء لحظات دراماتيكية لطفل يبلغ من العمر سنتين وهو يصعد على حزام الأمتعة في مطار هارتسفيلد جاكسون بمدينة أتلانتا الأميركية. وأفلت الطفل من والدته لحظة انشغالها بطبع بطاقات الصعود إلى الطائرة.

وأظهرت اللقطات محاولات الصغير لتجاوز الحقائب والعودة إلى والدته، لكنه لم يستطع وظلّ يتنقل من قسم إلى آخر عبر حزام الأمتعة وسرعان ما فقد السيطرة على الوضع ليجد نفسه بعد رحلة دامت خمس دقائق في الجانب الآخر من قسم مراقبة الأمتعة حيث سارع عمال المصلحة إلى التقاطه. وسرعان ما نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية بعد اكتشاف إصابته بكسر على مستوى يده اليمنى.

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