مقتل إسرائيليين بإطلاق نار في العاصمة المكسيكية والقبض على امرأة

قتل إسرائيليان في العاصمة المكسيكية على يد مسلحين. الشرطة المكسيكية أكدت أن رجلا وسيدة فتحا النار على كلّ من علون أزولاي الذي يبلغ من العمر 41 عاما وبنيامين يوشورون سوتشي الذي يبلغ من العمر 44 عاما في مطعم بأحد المراكز التجارية في ساحة أرتز بيدريغال الراقية جنوب مكسيكو سيتي. وأوضحت الشرطة أن الجريمة ربما تتعلق بعملية تصفية حسابات لأن لكل من القتيلين سجل إجرامي في المكسيك وإسرائيل.

واعتقلت قوات الأمن في وقت لاحق سيدة تبلغ من العمر 33 عاما وتدعى إسبيرانزا غوتيريز بتهمة إطلاق النار باتجاه الإسرائيليين، حيث ضبطتها كاميرات المراقبة وهي تحاول الفرار من مسرح الجريمة فيما تمكن الرجل من الفرار. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فالتحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المكسيكية أوضحت أن الإسرائيليين كانا يجلسان في مطعم بالعاصمة، حينما اقترب رجل وامرأة منهما وأطلقا النار عليهما.

وسرعان ما فتحت الشرطة المكسيكية تحقيقا في عملية القتل، بينما توجه القنصل الإسرائيلي في المكسيك إلى مركز الشرطة للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الجريمة.

وتشير بيانات مصالح الأمن إلى ارتفاع عدد جرائم القتل في المكسيك خلال النصف الأول من هذا العام حيث قفزت إلى 14603 جريمة قتل في الفترة من يناير-كانون الأول إلى يونيو-حزيران مقابل 13958 خلال الأشهر الستة الأولى للعام الماضي.

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