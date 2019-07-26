عملية سطو بقيمة 40 مليون دولار على مطار في البرازيل

نجحت مجموعة مسلحة في السطو على كمية معتبرة من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في البرازيل. وحسب الشرطة فقد تمكن لصوص من سرقة ما قيمته 40 مليون دولار من الذهب من محطة شحن مطار غوارولوس بمدينة ساو باولو البرازيلية، الذي يعتبر أحد أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا اللاتينية.

ووصل المسلحون إلى المطار على متن شاحنة "بيك آب" صغيرة سوداء اللون تحمل شعارا يشبه شعار الشرطة الفيدرالية البرازيلية. وغادر أربعة رجال ملثمين السيارة، وكان أحدهم يحمل بندقية وأمروا عمال المطار بنقل المواد المسروقة في الشاحنة التي استخدموها في عملية السطو.

وحسب تقرير الشرطة فقد استحوذ اللصوص على حوالي 750 كيلوغراما من الذهب والمعادن النفيسة وقاموا باحتجاز عاملين اثنين من عمال المطار كرهينتين. وحسب الشرطة، لم يتم القبض بعد على اللصوص.

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