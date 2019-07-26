شاهد: التحضيرات للاحتفاء بإمبراطور اليابان الجديد تبدأ بمراسم دينية

احتفل عدد من قساوسة الشينتو يوم الجمعة بطقوس صلاة النجاح والأمن بمناسبة وضع حجز الأساس لإنشاء مباني خاصة للاحتفال بتسلم الإمبراطور الجديد الحكم في طقوس كبرى ستقام في وقت لاحق من هذا العام.

وتمت هذه الطقوس في عدد من الخيام المخططة بالأبيض والأسود داخل مبنى قصر طوكيو الإمبراطوري حيث كان القساوسة يرتدون الملابس التقليدية. فيما حضر الحفل الوكالة الإمبراطورية للأسرة الحاكمة بالإضافة إلى مسؤولين من شركة البناء.

ومن المقرر أن يتم البدء بالبناء في شهر أغسطس ليكون جاهزاً بشكل كامل في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر.

اعتلى ناروهيتو عرش الإمبراطورية في الأول من شهر أيار الماضي على أن يقام الاحتفال الرسمي و الديني في يوم الشكر العظيم في 14 و15 نوفمبر. حيث يتم دعوة الآلاف لحضور هذه المراسم والطقوس الدينية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: اليابان تختبر قطار الطلقة الذي يمكنه السير ببطاريات منفصلة

شاهد: إعادة فتح ثلاثة طرق لمتسلقي الجبال في اليابان

بيع عنقود من العنب في اليابان بـ 11000 دولار فقط لاغير