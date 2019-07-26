شاهد: اندلاع حرائق الغابات في ألاسكا بشكل يومي

يكشف هذا الفيديو حجم الدمار الذي خلفته حرائق ألاسكا خلال هذه السنة. وقد قام أحد حراس الغابات بتصوير الحرائق التي اندلعت في الـ 19 و الـ 20 من هذا الشهر والتي ناضل المئات من رجال الإطفاء لساعات من أجل إخمادها بالقرب من غابات فيربانكس في ألاسكا.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ومديرية البيئة فقد بلغت نسبة التلوث في المنطقة مستويات قياسية بسبب حجم الحرائق التي تمّ تسجيلها في الأيام الأخيرة، إذ أشار المركز الوطني للحرائق إلى اندلاع حوالي 40 حريقا في أكثر من 23 ألف هكتار عبر ولاية ألاسكا، وشهدت الولاية 400 حريق حتى الآن حيث تندلع الحرائق الجديدة بشكل يومي.

وعلى ما يبدو فقد تسببت موجة الحر الشديدة التي تشهدها الولاية في تأجيج حرائق غابات في المنطقة وذوبان أنهار جليدية. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا إلى السكان ونصحتهم بعدم القيام بأنشطة خارج المنازل لفترات طويلة، كما دعت كبار السن والمرضى إلى البقاء في أماكن آمنة.

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