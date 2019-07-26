شاهد: حيوان السرقاط يأكل المثلجات لمقاومة موجة الحر الشديد في حديقة حيوانات لندن

مع ارتفاع درجات الحرارة في لندن إلى مستويات قياسية يوم الخميس، كانت الحيوانات في حديقة حيوانات (ز إس إل ZSL) تبذل قصارى جهدها لتبقى باردة.

فيرونيكا هيلدت حارسة الحديقة، أرادت مساعدة الحيوانات على تبريد أجسادها، فوزعت قطعا من البازلاء المجمدة في مكعبات الثلج علىيها. حيوان السرقاط كأنه تناسى حر الطقس، واستمتع بالبحث عن المكعبات، وتلذذ بإغراق أسنانه في البازلاء المثلجة.

اعتاد السرقاط، الذي ينحدر في الأصل من صحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا، على الحرارة، لكن هيلدت قالت إن درجات الحرارة يوم الخميس كانت شديدة على السراقيط، التي اتبعت طرقا للحفاظ على برودتها، فكانت تستلقي على بطونهم في الظل.

وقالت هيلدت: "لديهم دوائر مظلمة حول أعينهم مما يساعدهم كثيرا في الأيام المشمسة والحارة، فهي أشبه بنظارات شمسية".

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: نمر يتناول لحما مثلجا تحت شمس حارقة في حديقة لندن للحيوانات

شاهد: حديقة حيوانات فيينا تكشف عن صغيرها الوافد الجديد

فيديو لآلاف الخيول التي تعدو طليقة في السهوب في مهرجان "تيانما" الصيني