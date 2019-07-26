شاهد: الثلوج تكسو "نهاية العالم" إحدى أشهر مدن الأرجنتين السياحية

فيما ترزخ معظم عواصم المدن الأوروبية تحت وطء موجة شديدة من الحر، نشر المكتب السياحي التابع لبلدية أوشوايا (مقاطعة باتاغونيا) في الأرجنتين، شريط فيديو يظهر منظراً طبيعياً خلاباً للجبال وهي مغطاة بالثلوج. وتم تسجيل الفيديو داخل سيارة يوم الأحد الماضي الموافق لـ 21 من شهر تموز/يوليو. في الواقع لا غرابة في رؤية الثلوج في هذه الفترة من السنة في الأرجنتين، إذ يعتبر هذا الوقت منتصف فصل الشتاء بالمنطقة.

وأوشوايا هي مدينة سياحية أرجنتينية، تقع على أرخبيل تييرا ديل فويغو في الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، و تلقب بـ"نهاية العالم".

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