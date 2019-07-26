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بيرو

شاهد: نيران حريق ضخم في بيرو تلتهم نحو 200 منزل

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بقلم:  Besan Zarzar  مع أسوشييتد برس
صورة للحرائق المشتعلة في البيرو
صورة للحرائق المشتعلة في البيرو -
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اندلع حريق في حي فقير في مدينة كالاو في جمهورية بيرو أمس، الخميس، أسفر عن تدمير نحو 200 منزل في حين لم تتحدث مصادر رجال الإطفاء عن خسائر بشرية حتى الساعة. وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الحريق بدأ في حي سان خوان بوسكو حوالي الساعة الرابعة صباحاً. وساهمت الرياح الشديدة والمواد القابلة للاشتعال الموجودة في المنطقة بسرعة انتشاره. ولا يزال رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحرائق والحد من انتشارها.

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