غواتيمالا ترضخ لتهديدات ترامب وتوقع اتفاقية تتعلق بالهجرة عبر حدودها

وقعت الولايات المتحدة وغواتيمالا اتفاقية البلد الثالث الآمن للهجرة الخاصة باللجوء يوم الجمعة وذلك بعد أيام من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على البلد الواقع بأمريكا الوسطى إذا لم يوافق على الاتفاق.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض خلال مراسم التوقيع قال ترامب إن الاتفاق سيسمح بسهولة وصول العمال للمزارع الأمريكية.

وكان مقرراً لرئيس غواتيمالا جيمي موراليس التوقيع على اتفاق مع ترامب في الأسبوع الماضي كان سيجعل غواتيمالا مقصداً آمناً للساعين للحصول على حق اللجوء وذلك بهدف تقليل الهجرة إلى الولايات المتحدة.

لكن المحكمة الدستورية في غواتيمالا قضت بأنه لا يمكن للرئيس التوقيع على الاتفاق بدون موافقة مسبقة من البرلمان الذي يقضي حالياً عطلته الصيفية.

ورد ترامب بالتهديد بفرض تعريفات جمركية.

وبموجب الاتفاقية ستكون غواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء من مهاجرين دخلوا أراضيها في طريقهم للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر غواتيمالا في طريقهم للحدود الأمريكية المكسيكية براً.

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