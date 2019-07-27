موسيقى وغناء داخل طائرة في لندن.. هكذا واجه مسافرون مشكلة تأخير رحلتهم الجوية

أن تُشعل شمعةً خيرٌ ألفَ مرة من أن تلعن الظلام.. مقولةٌ نردّدها كثيرا لكن قلّما ما نعمل بها خصوصا إذا واجهتنا مشكلة تعيق خُططنا وبرامجنا فننْدُبَ حظّنا ونبحثَ عمّن نحمّله مسؤولية ما حدث لنا.

لكن ثمّة دائما أشخاص يأخذون الأمور بأريحيّة ويتعاملون مع ظروف قسْريّة لا يد لهم فيها. مثلما ما حدث مع بعض المسافرين في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن تأخرت رحلاتهم الجوية بسبب موجة الحرّ غير الطبيعية التي تعيشها المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية سُجّلت خلالها درجات حرارة قياسية في غرب وشمال القارة العجوز.

وجد المسافرون أنفسهم عالقين داخل طائرة لمدة أربع ساعات ونصف على أرضية مطار هيثرو الذي كان الأكثر تضررا من التقلبات الجوية المتأرجحة بين الحرارة الشديدة والعواصف الرعدية، فقرّر أحدهم أن يُسَرّي على من كانوا داخل الطائرة فبدأ بعزف الموسيقى ليلحق به آخرون علّهم ينسون ما حدث لهم من تأخير.

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