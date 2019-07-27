المنامة تعدم ثلاثة أشخاص مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب والقتل

قالت النيابة العامة إن البحرين أعدمت في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ثلاثة أدينوا في قضيتين إحداهما تتعلق "بالإرهاب" وقتل ضابط شرطة والثانية تتعلق بقتل إمام مسجد.

حيث أعلن محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي إعدام ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصليتين صباح السبت 27 تموز/ يوليو.

القضية الأولى تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية والتخطيط مع أفراد في العراق وإيران للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد بحسب التصريحات الرسمية.

أما القضية الثانية فتتعلق بقيام مؤذن مسجد بقتل إمام مسجد والتمثيل بجثته، وقد قام المتهم بالطعن على الحكم بإدانته إلا أن الطعن قوبل بالرفض وبتأييد الحكم.

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