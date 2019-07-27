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إيران

لماذا زار مسؤولون روس طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران؟

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو في ميناء بندر عباس يوم 20 يوليو تموز 2019
الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو في ميناء بندر عباس يوم 20 يوليو تموز 2019 -
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رويترز
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قالت السفارة الروسية في طهران يوم السبت إن ممثلين عنها زاروا ثلاثة مواطنين روس من أفراد طاقم الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي تحتجزها إيران.

وأبلغت السفارة رويترز بأن الثلاثة بصحة جيدة وليست لديهم شكاوى من أوضاعهم لكنهم ما زالوا محتجزين على متن الناقلة.

وذكرت أن بوسعهم الاتصال بأسرهم، مضيفة أنها تجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين لإطلاق سراحهم.

وسيطرت قوات إيرانية خاصة على الناقلة التي تحمل علم بريطانيا في أهم ممر مائي لشحن النفط في العالم يوم 19 يوليو تموز، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق متهمة إياها بانتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.

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