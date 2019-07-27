شاهد: إخلاء 700 راكب هندي من قطار علق 9 ساعات بين محطتين بسبب الفيضانات

حالف الحظ 700 راكب قطار هندي بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من إخلائهم من قطارهم الذي غمرته الفيضانات الموسمية بين محطتين قرب مومباي.

وأطلقت البحرية وفرق الاستجابة الوطنية للكوارث عملية إنقاذ واسعة بعد تحذير السلطات للركاب من الحركة وطلبت منهم الثبات في مكانهم.

وانطلق القطار عند الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة مساء الجمعة، ليعلق على بعد 90 كيلومتراً من مومباي عند الساعة الثالثة من صباح السبت، حيث بقي عالقاً في المنطقة لتسع ساعات قبل تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء أول دفعة من المسافرين قوامها 150 شخصاً.

فيما أعلنت وزارة الداخلية أن جميع الركاب تم إخلاؤهم بسلام بحسب ما كتب وزير الداخلي في تغريدة على تويتر.

للمزيد على يورونيوز:

موجة الحر "الصحراوية" تتسبب بقطع التيار الكهربائي بعدد من العواصم الأوروبية وعرقلة حركة القطارات

فوضى في حركة القطارات بإيطاليا بسبب حريق

فيديوهات الأسبوع المختارة: المشي على حبال رفيعة في التشيك وخيول في محطة قطار باريسية