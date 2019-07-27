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الهند

شاهد: إخلاء 700 راكب هندي من قطار علق 9 ساعات بين محطتين بسبب الفيضانات

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
القطار العالق لأكثر من 9 ساعات بسبب الفيضانات في الهند
القطار العالق لأكثر من 9 ساعات بسبب الفيضانات في الهند -
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رويترز
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حالف الحظ 700 راكب قطار هندي بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من إخلائهم من قطارهم الذي غمرته الفيضانات الموسمية بين محطتين قرب مومباي.

وأطلقت البحرية وفرق الاستجابة الوطنية للكوارث عملية إنقاذ واسعة بعد تحذير السلطات للركاب من الحركة وطلبت منهم الثبات في مكانهم.

وانطلق القطار عند الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة مساء الجمعة، ليعلق على بعد 90 كيلومتراً من مومباي عند الساعة الثالثة من صباح السبت، حيث بقي عالقاً في المنطقة لتسع ساعات قبل تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء أول دفعة من المسافرين قوامها 150 شخصاً.

فيما أعلنت وزارة الداخلية أن جميع الركاب تم إخلاؤهم بسلام بحسب ما كتب وزير الداخلي في تغريدة على تويتر.

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