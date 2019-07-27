شاهد: مسيرة احتجاجية في الجزائر للمطالبة بتنحي الفريق أحمد قايد صالح

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الجزائرية أمس الجمعة (26 يوليو تموز) للمطالبة بتنحي الفريق أحمد قايد صالح.

وأصبح الجيش اللاعب الرئيسي على الساحة السياسية في الجزائر حاليا وكرر رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح القول إن على المعارضة أن تتعاون في إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن.

كما يطالب المتظاهرون برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعتبرهما المتظاهرون جزءا من الحرس القديم الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

وقالت الرئاسة يوم الخميس (25 يوليو تموز) إن بن صالح شكل لجنة من ستة أعضاء للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر.

واستقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل نيسان بعد 20 عاما من الحكم، تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة وملاحقة الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في الفساد.

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