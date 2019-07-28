مقتل 14 شخصاً بينهم شرطي بانهيار منجم أحجار كريمة في ميانمار

ذكرت الشرطة في ميانمار أن انهياراً أرضياً في منجم للأحجار الكريمة تسبب بمقتل 14 بينهم شرطي واحد على الأقل في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأحد حينما غمرت التربة والطين موقعاً للحراسة.

وأضافت الشرطة أن أربعة أشخاص مفقودون ويخشى من أنهم لقوا حتفهم.

وعادة ما تتعرض مناجم الأحجار الكريمة في ولاية كاشين بشمال البلاد لحوادث خطيرة رغم تعهدات الحكومة بتنظيم صناعة التعدين.

وفي أبريل نيسان لقي 55 من موظفي شركة تعدين حتفهم عندما فاضت بحيرة فوق منحدر كانوا يحفرون فيه مما دفع السلطات لوقف العمل في 17 موقعاً للتعدين بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.

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وقال قائد الشرطة في المنطقة ثان وين أونج لرويترز من موقع الحادث إنه جرى انتشال 14 جثة وإن أربعة أشخاص آخرين، بينهم شرطيان كانا يحرسان الموقع، مفقودون ويخشى مقتلهم.

وأضاف "تمكنا من إنقاذ شرطيين أصيبا في الرأس ونقلا للمستشفى".

وقال إن وفاة شرطي واحد على الأقل تأكدت.

وأمرت الحكومة بوقف كل أنشطة المناجم في المنطقة خلال فترة الرياح والأمطار الموسمية في ميانمار والتي تمتد من مايو أيار وحتى أكتوبر تشرين الأول لكن سكان المنطقة يقولون إن البعض يفتشون في الركام المحيط بالمناجم بحثاً عن الأحجار الكريمة.

وقال ثان وين أونج "الشركات لا تعمل حاليا بسبب المياه... هناك أفراد أمن في الخدمة لمنع وقوع انهيارات أرضية بسبب التعدين غير القانوني".

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