شاهد: بعد موجة الحر.. عاصفة قصيرة وقوية تتسبب في فيضانات بإسبانيا

يثير تقلب الطقس في أوروبا حيرة واستغراب ودهشة قاطنيها .. وفي كثير من الأحيان نزقهم كذلك.

فبعد موجة حر ضربت مناطق عدة خلال الأيام الماضية تشهد مناطق عدة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة مقارنة بما كانت عليه، وكذلك تشهد مناطق كثيرة عواصف وأمطار وحتى فيضانات.

من هذه المناطق إقليم كاتالونيا الإسباني حيث غرقت أجزاء من برشلونة وبلدات أخرى في شمال شرق البلاد بمياه الفيضانات بعد عاصفة قصيرة لكنها قوية.

وبحسب خدمة الطقس الحكومية الإقليمية في كاتالونيا فقد هطل 42 ميليمتراً من الأمطار في غضون نصف ساعة فقط.

وتضرر أحد الطرق في برشلونة حيث وصلت المياه فيه إلى مستويات مرتفعة، كما واجه مطار إل برات مصاعب بسبب الأمطار تضاف إلى الاضطرابات التي يخلفها أصلاً إضراب للموظفين.

ولم تسجل أي إصابات، كما عادت الشمس للسطوع مجدداً بعد عدة ساعات.

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