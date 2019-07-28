شاهد: مسيرة للمثليين والمتحولين ومزدوجي الجنس في برلين احتفالا بذكرى "فخر" مجتمع "الميم"

اكتسح آلاف المثليين ومزدوجي الجنس شوارع العاصمة الألمانية برلين، للاحتفال بذكرى "الفخر" يوم السبت.

وتمايلت أعلام قوس قزح واللافتات التي كتبت عليها رسائل محبة وتسامح، وطغت الألوان الزاهية على ملابس المحتفليين المثليين وهو يجوبون شوارع برلين.

وأكد بعض المشاركين أن هذا الحدث يعد بمثابة "الكفاح" المستمر من أجل حقوق المثليين.

وقال فان دير رو أحد المشاركين المثليين: "من المهم للغاية اكتساح الشوارع اليوم للقتال من أجل حقوقنا، وإظهار أننا لسنا وحوشًا، نحن جميلون مثل أي شخص آخر".

وأضاف فان دير رو "لا نحتاج إلى الإهانة أو القتل، فنحن نملك الحقوق ذاتها التي يتمتع بها أي شخص آخر".

احتفال الفخر في برلين هو احياء ذكرى أليمة عاشها مجتمع "الميم" أي المثليين ومزدوجي الجنس والمتحوليين جنسيا في أمريكا، حيث أنه في 28 يونيو من العام 1969 اقتحم رجال الشرطة في نيويورك حانة مثليي الجنس "ستونوول إن" في شارع كريستوفر ستريت، ما أثار انتفاضة لأيام لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا، وهي الذكرى 50 لهذه الحادثة التي يحتفل بها المثليون في ألمانيا.

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