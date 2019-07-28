إسرائيل تعلن أن منظومتها أرو-3 المضادة للصواريخ والتي تطورها بالاشتراك مع أمريكا اجتازت الاختبارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (28 يوليو تموز) إن منظومة أرو-3 للصواريخ الدفاعية الباليستية المدعومة من الولايات المتحدة اجتازت اختبارات بالذخيرة الحية في ألاسكا ووصف الإنجاز بأنه تحذير لإيران.

وتوصف المنظومة، التي شاركت في تصنيعها شركة بوينغ، بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي.

واجتازت المنظومة أول اختبار لعملية اعتراض كاملة فوق البحر المتوسط في 2015 ونُشرت في إسرائيل في 2017.

وقال نتنياهو، الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة الدفاع، في بيان أعلن فيه الاختبارات الثلاثة التي جرت سرا "الأداء كان مثاليا.. أصاب الهدف تماما في كل مرة".

وتعتبر إسرائيل منظومة أرو-3 درعا ضد الصواريخ الباليستية التي بحوزة إيران وسوريا.

وانزلقت إيران لمواجهة تزداد احتداما مع الولايات المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن إيران أجرت فيما يبدو اختبارا لصاروخ باليستي متوسط المدى حلق لمسافة نحو ألف كيلومتر. وقالت طهران إن إجراء مثل تلك الاختبارات يلبي احتياجات دفاعية لديها.

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