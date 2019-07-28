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الولايات المتحدة الأمريكية

ميشال أوباما "تهزم" أنجلينا جولي وتفوز بلقب أكثر النساء شعبية في العالم

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
ميشال أوباما "تهزم" أنجلينا جولي وتفوز بلقب أكثر النساء شعبية في العالم
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ميشال أوباما أكثر النساء شعبية في العالم عام 2019، متفوقة على أسماء مثل، أنجلينا جولي وتايلور سويفت والملكة إليزابيث الثانية.

وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شركة الإستطلاعات "YouGov" ، فإن السيدة الأولى السابقة لأمريكا، تتصدر قائمة النساء التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته الشركة أكثر من 42000 مشارك من 41 دولة، لتصنيف أكثر النساء والرجال شعبية في العالم.

وجاءت مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري في المركز الثاني، والنجمة أنجلينا جولي في المركز الثالث، وملكة إنجلترا في المركز الرابع، و ممثلة "هاري بوتر" الشابة إيما واتسون في المركز الخامس، وهيلاري كلينتون في المركز الثامن.

أما في تصنيف الرجال، فقد احتل بيل غيتس صدارة الترتيب، وحل باراك أوباما ثانيا، وجاكي تشان في المرتبة الثالثة.

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