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المملكة المتحدة

استطلاع يظهر ارتفاع شعبية المحافظين بعد تولي جونسون رئاسة الحكومة البريطانية

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
استطلاع يظهر ارتفاع شعبية المحافظين بعد تولي جونسون رئاسة الحكومة البريطانية
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أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا نشرت نتائجه يوم السبت ارتفاع نسبة التأييد لحزب المحافظين واتساع الفارق بينه وبين حزب العمال المعارض إلى عشر نقاط بعد تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة صنداي تايمز أن التأييد للمحافظين بقيادة جونسون بلغ 31 بالمئة بزيادة ست نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق بينما سجل العمال 21 بالمئة بزيادة نقطتين مئويتين فقط.

وتراجع الديمقراطيون الأحرار ثلاث نقاط إلى 20 بالمئة وهبط أيضاً حزب بركست الجديد أربع نقاط إلى 13 بالمئة.

وشارك في الاستطلاع الذي أجري يومي 25 و26 يوليو تموز نحو 1700 شخص.

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