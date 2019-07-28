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رومانيا

الرومانيون يتظاهرون احتجاجاً على اغتصاب ومقتل مراهقة

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بقلم:  يورونيوز 
الرومانيون يتظاهرون احتجاجاً على اغتصاب ومقتل مراهقة
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تظاهر آلاف الرومانيين مساء السبت في بوخارست احتجاجًا على التعامل مع قضية اغتصاب وقتل فتاة مراهقة تبلغ من العمر 15 عاماً.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وحملوا الأعلام الرومانية، وألقوا باللوم على المسؤولين واتهموهم بالإهمال وعدم الكفاءة وعدم التعاطف، وسار الحشد من قصر فيكتوريا مقر الحكومة، إلى ميدان الثورة حيث أشعلوا شموعاً خارج وزارة الداخلية..

رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانشيلا قالت يوم السبت إنها تدرس إجراء استفتاء حول تشديد العقوبات على بعض الجرائم مثل القتل والاغتصاب واستغلال الأطفال جنسياً في أعقاب القضية، كما تم فصل قائد الشرطة في البلاد الجمعة بسبب طريقة معالجته للقضية.

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