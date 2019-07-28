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لبنان

حفل زفاف في لبنان يتحول إلى مأتم بعد اطلاق نار ومقتل ثلاثة أشخاص

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
The lebanese flag floating over the palace of Beiteddine.
The lebanese flag floating over the palace of Beiteddine. -
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Guillaume Piolle - Guillaume Piolle
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قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان يوم الأحد إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن تحول شجار إلى تبادل لإطلاق النار خلال حفل زفاف بالقرب من مدينة بعلبك شرق البلاد.

ووفقا لعدة محطات اخبارية محلية فان المغني الذي كان يحيي حفل الزفاف كان من بين القتلى خلال الشجار الذي وقع بعد منتصف ليل السبت والذي أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أصوات أعيرة نارية سمعت في المنطقة بعد انتشار الخبر في المنطقة حيث كثفت قوات الجيش والأمن من وجودها تحسبا لأي رد فعل بعد الحادث.

Gannouni, Ahmed

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