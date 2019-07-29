"لا تعرضوا حياتكم للخطر": فيديو يزعم أنه تحذير إيراني لمدمرة بريطانية

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم، الإثنين، تسجيل فيديو يظهر فيما يبدو أفراداً تابعين للحرس الثوري الإيراني، يوجهون تحذيراً لسفينة حربية بريطانية ويطلبون منها الابتعاد خلال احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز يوم 19 تموز/يوليو.

ونقلت الوكالة شريط الفيديو عن الحرس الثوري نفسه، وهو يزعم أن محتواه يمثل حديثاً دار بين عناصر البحرية التابعين له، ومدمرة حربية بريطانية، كانت ترافق ناقلة نفط.

في التسجيل يُسمع صوت عناصر من الحرس الثوري الإيراني يقول للطرف الآخر: "مطلوب منكم عدم التدخل في هذه الأمور".

ويرد عليه صوت بلكنة بريطانية قائلاً "هذه السفينة الحربية البريطانية إف-236. أنا على مقربة من مضيق معترف به دولياً مع سفينة تجارية إلى جواري تقوم بالمرور".

ويقول ممثل بحرية الحرس الثوري "لا تعرضوا حياتكم للخطر".