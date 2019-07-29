مقتل العشرات في أعمال شغب بسجن برازيلي

ذكرت سلطة السجون بولاية بارا البرازيلية إن ما لا يقل عن 52 نزيلا لقوا حتفهم، بينهم 16 ذبحا، في أعمال شغب بدأت صباح الاثنين بالولاية الواقعة في شمال البرازيل.

وبحسب السلطات فإن أعمال العنف نشبت بين عصابات متنافسة داخل السجن، وقال مدير سجن الولاية غارباس فاسكونسيلوس في بيان "كان عملا مستهدفا" مضيفا أنه لم تكن هناك معلومات استخباراتية سابقة تشير إلى وقوع هجوم.

وذكر أن ما حدث كان بمثابة تسوية للحسابات بين عصابتين.

وكانت أعمال الشغب تلك أحدث اضطرابات دامية من هذا القبيل في البرازيل، إحدى أكثر دول العالم عنفا، وكانت السلطات عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينا مخنوقين في أواخر مايو أيار في سجن بمدينة ماناوس.

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