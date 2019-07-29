قبرص تحاكم بريطانية على خلفية توجيه تهم بالاغتصاب إلى 12 إسرائيلياً

أجلت محكمة قبرصية، اليوم، الإثنين (29 يوليو تموز) النظر في قضية بريطانية، عمرها 19 عاماً، يشتبه بأنها اتهمت كذبا 12 شاباً إسرائيلياً باغتصابها جماعياً.

وأُلقي القبض على البريطانية أمس الأحد (28 يوليو تموز) بعد أن قالت الشرطة إنها سحبت بلاغاً اتهمت فيه الشبان الإسرائيليين باغتصابها في غرفة فندق بمنتجع أيا نابا في منتصف الشهر الجاري وهو الاتهام الذي أثار اتهام الشبان ضجة في إسرائيل.

ومثلت الفتاة أمام محكمة بمدينة باراليمني اليوم الاثنين وقد غطت رأسها.

وكان مسؤول في الشرطة قال في وقت سابق إن السلطات أفرجت عن سبعة إسرائيليين يوم الأحد. وتم الإفراج عن خمسة الأسبوع الماضي. وأجّلت المحكمة النظر في الدعوى إلى يوم غد الثلاثاء (30 يوليو - تموز) لعدم حضور محاميها.

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