راب: إذا أرادت طهران "الخروج من الظلمة" فعليها الالتزام بالقوانين الدولية

رفضت بريطانيا اليوم، الإثنين، طرحاً غير رسميّ بالإفراج عن ناقلة نفط إيرانية، مقابل الإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج في وقت سابق.

وتصاعدت التوترات بين طهران ولندن منذ إنزال قامت به قوات خاصة إيرانية على متن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في وقت سابق تموز/يوليو. وجاء الإنزال بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، بتهمة انتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية، "لن تكون هناك مبادلة". وأضاف راب "لا يتعلق الأمر بنوع من المقايضة. يتعلق الأمر بالالتزام بالقانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي وهذا ما سنصر عليه".

وأشار راب إلى أنه "إذا ما أرادت إيران "الخروج من الظلام" وأن تكون مقبولة كعضو مسؤولة في المجتمع الدولي، فعليها الالتزام بالقوانين الدولية".

إيران تنشر فيديو لما تقول إنه "تحذير لسفينة حربية بريطانية"

في السياق ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني نشر اليوم تسجيل فيديو يظهر كما يقول الحرس "أفرادا تابعين له يوجهون تحذيراً لسفينة حربية بريطانية ويطلبون منها الابتعاد خلال احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز".

وبحسب المصدر نفسه، إن تاريخ التسجيل تمّ في التاسع عشر من تموز/يوليو الحالي.

ويقول ممثل لبحرية الحرس الثوري في التسجيل الذي بثته الوكالة "مطلوب منكم عدم التدخل في هذه الأمور".

ويرد عليه صوت بلكنة بريطانية قائلا "هذه السفينة الحربية البريطانية إف-236. أنا على مقربة من مضيق معترف به دولياً مع سفينة تجارية إلى جواري تقوم بالمرور".

ويقول ممثل بحرية الحرس الثوري "لا تعرضوا حياتكم للخطر".

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