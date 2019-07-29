شاهد: حجم الدمار الذي خلفه اعصار ضرب بالقرب من روما وقتل امرأة

ضرب إعصار مدينة فيوميتشينو الساحلية الإيطالية، بالقرب من روما، في وقت متأخر من مساء السبت وصباح الأحد، مما ألحق أضرارًا بعدد من المنازل والمتاجر والسيارات والبنية التحتية.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر27 عامًا بعد أن قلب الإعصار سيارتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية، كانت المرأة تقود سيارتها عندما ضربها الإعصار، فحاولت التوقف عند محطة للوقود، لكن الإعصار تمكن منها وقلب سيارتها، قبل أن تتمكن من الوصول إلى بر الأمان.

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