تونس تمنع الداعية المصري وجدي غنيم من دخول أراضيها

"اقرأوا على قبره الدستور بدل القرآن"، هلك السبسي وبقي الإسلام ولا يجوز الترحم عليه فهو من موتى الكفار.

كلمات دونها الداعية المصري وجدي غنيم في صفحته على فيسبوك، كانت كفيلة باشعال غضب التونسيين الذين مازالوا تحت لوعة فقدان رئيسهم.

السباب والشتائم انهالت على وجدي وغنيم في صفحته الرسمية، آلاف التونسيين تسابقوا للرد على تكفير غنيم لرئيسهم الراحل، وأمام هذا الكم الهائل من رسائل التونسيين الغاضبة، ما كان للداعية المصري إلا أن أغلق صفحته أمامهم.

تكفير وجدي غنيم للرئيس التونسي الراحل، يبرره بكون السبسي قد عاش حياته محاربا "لشرع الله"، وتحداه بتقديم قانون يساوي في الميراث بين المرأة والرجل، وأباح زواج المسلمة التونسية بغير المسلم، ذلك ما اعتبره غنيم كفرا وإلحادا.

الحكومة التونسية ترد وتمنع وجدي غنيم من دخول أراضيها

الحكومة التونسية استجابت سريعا للشارع التونسي الغاضب من تصريحات غنيم، وقامت بمنعه من دخول التراب التونسي مستقبلا.

هذا ويذكر أن الداعية المصري محكوم عليه غيابيا بالإعدام في مصرمنذ 2017 بسبب تهم تتعلق بالارهاب، ويقيم غنيم حاليا في تركيا.

وقد صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قرّر منع "وجدي غنيم" من دخول التراب التونسي مستقبلا إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، حسب تعبيره.

رئيس البرلمان المؤقت يتعهدد بطلب سحب إقامة غنيم من تركيا ويعتذر للشعب التونسي.

يذكر أن وجدي غنيم قد زار تونس سنة 2012، والتقى بقيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية، أحد أكبر الأحزاب في تونس وأهمها تأثيرا في قيادة دواليب الدولة.

وبعد تصريحات غنيم، تبرأت حركة النهضة من صداقته، ووصفه نائب رئيسها عبد الفتاح مورو بأبشع النعوت، وهو الذي استضافه وتحدث معه طويلا عند زيارته إلى تونس.

وتعهد مورو الرئيس المؤقت الحالي لمجلس نواب الشعب، بالتقدم بطلب للسلطات التركية لطرد وجدي غنيم من أراضيها، ووجه رسالة اعتذار للشعب التونسي عند استقبال حركة النهضة سابقا لوجدي غنيم.

للمزيد على يورونيوز:

ماكرون في رثاء الرئيس التونسي الراحل : أعتبر نفسي أحد أبناء السبسي.. تعلمت منه الكثير

فيديو: مسيرة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

مستشار الرئيس التونسي السابق يتحدث لـ "يورونيوز" عن رؤيته لمستقبل البلاد السياسي