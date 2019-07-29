بعد "جن".. غضب أردني ضد فيلم أمريكي يزعم "أحقية اليهود بالبتراء"

تعالت الأصوات الأردنية المطالبة بمقاطعة ومنع تصوير فيلم أمريكي يزعم "أحقية اليهود بفلسطين والبتراء ووادي رم في الأردن"، بحسب كلام الممثلين المنسحبين من المشاركة به.

وقال الممثل الأردني علي عليان إنه انسحب من فريق عمل فيلم "جابر" "Jaber" "لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر".

كذلك أعلن الفنان الأردني تامر بشتو عن انسحابه من المشاركة بالفيلم نظراً للإسقاطات النصية به والتي تزعم أيضاً الحق اليهودي بالمنطقة الأردنية.

وأدى إعلان عليان وبشتو وغيرهم من الفنانين الأردنيين انسحابهم من المشاركة بالفيلم إلى مطالبات للسلطات الأردنية بمنع التصوير المقرر للفيلم على أراضيها استناداً لما صرح به كل من عليان وبشتو.

وطالبت نقابة الفنانين الأردنيين أعضائها بمقاطعة الفيلم الذي يخرجه الأمريكي - أردني الأصل محي الدين قندور وتدور قصته حول مراهق يجد قطعه حجر أثرية مكتوب عليها باللغه العبريه ومن ثم يقرر بيعها لعالم آثار إنجليزي يشتريها بهدف إخراجها خارج الأردن للبحوث واثبات أنها تعود لليهود، طبقاً لوصف بشتو لنص الفيلم.

وقال ما يسمى بتجمع مجابهة التطبيع مع إسرائيل "إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسويق البتراء ووادي رم على أنهما من المعالم الأثرية "الإسرائيلية" وهو ما تستغله شركات سياحية إسرائيلية لتشويق تلك المناطق على أنها إسرائيلية".

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