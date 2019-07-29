44% من المهاجرين الواصلين إلى النمسا منذ 2015 استطاعوا الانخراط في سوق العمل

أشارت بيانات نشرتها خدمة سوق العمل في النمسا AMS أن ما يقرب من 44% من المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد منذ عام 2015 تمكنوا من العثور على وظائف.

واكدت الخدمة ان المهاجرين لا يسلبون هذه الوظائف من اصحاب البلاد، إذ أن اغلب هذه الاعمال كانت في قطاعي الزراعة والإنشاء.

وقالت رئيس خدمة سوق العمل في النمسا، يوهانس كوبف إن البلاد ينقصها الكثير من الأيدي العاملة في مجالي الزراعة والإنشاء خاصة في الجزء الغربي من النمسا.

وعلى الرغم من الارقام الإيجابية بشان انخراط المهاجرين في سوق العمل بالبلاد، بيد أن الحكومة النمساوية تتخذ موقفا متشددا من الهجرة غير الشرعية، سيما بعد فوز المحافظين بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتعهد المحافظون بمنع أي تكرار لأزمة الهجرة في عامي 2015 و2016، التي استوعبت فيها النمسا أكثر من 1 في المائة من إجمالي عدد سكانها.

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