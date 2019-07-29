شاهد: مظاهرات الفخر مستمرة في أوروبا ووارسو تحتج على العنف ضد مجتمع "الميم"

شهدت عدة مدن أوروبية حلقة جديدة من حلقات مسيرة الفخر للتأكيد على حقوق مجتمع "الميم" من مثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً.

وشهدت العاصمة الألمانية موكباً استقطب الآلاف، انطلق من منطقة كودام باتجاه بوابة براندنبورغ، ولونت المدينة بألوان أعلام قوس قزح.

في حين شهدت العاصمة البولندية وارسو مظاهرة "وارسو ضد العنف"، وشهدت مدن أخرى في البلاد مظاهرات حاشدة كذلك، رفعت فيها شعارات تدين العنف الممارس ضد المثليين وتدعو السياسيين إلى محادثات، وكانت مسيرة للمثليين في بياليستوك الأسبوع الماضي تعرضت لهجوم من قبل مثيري شغب وقوميين تلتها اشتباكات مع الشرطة، وإدانات متعددة بما فيها من رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي والأسقف البولندي.

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