مقتل 17 شخصاً بينهم جنود في تحطم طائرة عسكرية في باكستان

أصدر الجيش الباكستاني اليوم، الثلاثاء، بياناً قال فيه إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية روتينية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة، بالإضافة إلى 12 مدنياً.

وأضاف البيان أن 12 مدنياً آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق، ولكنه لم يوضح سبب تحطّم الطائرة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

وقال مسؤول في فريق الإنقاذ الذي يشرف على المهمة لوكالة أسوشييتد برس إن عدد القتلى قد يرتفع خصوصاً وأن بعض المصابين في حالة حرجة. وبحسب أسوشييتد برس دائماً، فقدت الطائرة الاتصال مع برج المراقبة قبل مدّة من تحطّمها.