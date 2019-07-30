ظريف لترامب: ارفض تاريخ الفريق ب الزائف وتعطشه للحرب الأبدية

دعا وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض تعطش حلفائه المتشددين للحرب، مضيفاً أن الإيرانيين تجاوزوا كل معتد لآلاف السنين.

وقال ظريف على تويتر "استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل معتد على مدى آلاف السنين... دونالد ترامب: ارفض تاريخ الفريق ب الزائف وتعطشه للحرب الأبدية. الدبلوماسية = الحكمة، وليس الضعف أبدا".

وزير خارجية إيران جواد ظريف على تويتر

كان ظريف قال في السابق إن ما يسمى "الفريق ب" الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستدرج ترامب إلى حرب مع إيران.

وقال ترامب يوم الاثنين على تويتر "للتذكرة فقط.. الإيرانيون لم يكسبوا حرباً قط، لكنهم لم يخسروا مفاوضات قط !".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة على تويتر

للمزيد على يورونيوز:

محادثات إماراتية إيرانية حول الأمن البحري.

عُمان تسعى إلى احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب