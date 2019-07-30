إريتري متهم بدفع طفل أمام قطار في ألمانيا كان مطلوبا لدى الشرطة السويسرية

قالت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء إن رجلاً إريترياً عمره 40 عاماً ويواجه اتهاماً بدفع طفل في الثامنة من عمره أمام قطار في ألمانيا كان مطلوباً لدى الشرطة في سويسرا، حيث كان حصل على حق اللجوء.

وفي واقعة أصابت ألمانيا بالرعب، قال رئيس الشرطة الاتحادية ديتر رومان إن الرجل دفع في البداية والدة الطفل 40 عاماً على القضبان لكنها استدارت مبتعدة. ثم دفع الصبي أمام القطار الآتي قبل محاولة دفع امرأة عمرها 78 عاماً لكنها سقطت على الرصيف.

وأضاف أن الرجل نفسه أشهر سكيناً في وجه جارة له في سويسرا يوم الثلاثاء الماضي وهدد بقتلها قبل أن يلوذ بالفرار.

وتابع رومان في مؤتمر صحفي "أصدرت سويسرا نتيجة لذلك أمراً عاماً باعتقاله".

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في المؤتمر الصحفي ذاته إن الرجل دخل ألمانيا بصورة غير شرعية فيما يبدو.

وألقت الشرطة القبض على الرجل وهو يحاول الفرار من محطة فرانكفورت. وتقدم الادعاء في فرانكفورت بطلب لاستصدار أمر رسمي باعتقاله في تهمة واحدة بالقتل وتهمتين بالشروع في قتل والدة الطفل والمرأة البالغة من العمر 78 عاما.

وسيواجه السجن المؤبد في حال إدانته.

وللرجل ثلاثة أطفال. وقال رومان إنه وصل إلى سويسرا عام 2006 وحصل على اللجوء في 2008.

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