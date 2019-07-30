لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

العالم

الأمم المتحدة تندد باستخدام روسيا العنف المفرط ضدّ المحتجين

 محادثة
بقلم:  Euronews 
قوات الأمن الروسية تعتقل متظاهراً السبت الماضي في موسكو
قوات الأمن الروسية تعتقل متظاهراً السبت الماضي في موسكو -
حقوق النشر
REUTERS/Tatyana Makeyeva
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال متحدث باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الشرطة الروسية لجأت إلى استخدام العنف المفرط ضدّ المتظاهرين في نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى جرح أكثر من 70 شخص.

وطالب المتحدث السلطات الروسية بالسماح للناس بالتظاهر والتجمع سلمياً من دون أيّ قيود، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي "عندما تنظم قوات الأمن المتظاهرين، في روسيا أو في أي مكان آخر، يجب على الإجراءات التي تتخذها أن تناسب التهديد الذي تواجهه".

وكانت الشرطة الروسية قد اعتقلت أكثر من 1000 متظاهر في موسكو السبت الفائت في عملية احتجازات وصفت بأنها "الأعنف" منذ سنوات.

المزيد عن