لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

ألمانيا

واشنطن تطلب رسميا من برلين وباريس ولندن المشاركة في مهمة حماية السفن في هرمز

 محادثة
بقلم:  Euronews 
جندي من البحرية الأمريكية على متن سفينة تابعة للبحرية في مضيق هرمز
جندي من البحرية الأمريكية على متن سفينة تابعة للبحرية في مضيق هرمز -
حقوق النشر
Adam Dublinske/U.S. Navy/Handout via REUTERS
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت السفارة الأميركية في برلين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران والتصدي للاعتداءات الإيرانية.

وقالت متحدثة باسم السفارة "طلبنا رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية. أكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة... سؤالنا هو: من سيحميها؟".

وأكد متحدث باسم السفارة التصريحات التي أوردتها في البداية وكالة الأنباء الألمانية.

للمزيد على يورونيوز:

البحرية الملكية سترافق السفن البريطانية في هرمز والبنتاغون لحماية السفن الأمريكية.

"لا تعرضوا حياتكم للخطر": فيديو يزعم أنه تحذير إيراني لمدمرة بريطانية.