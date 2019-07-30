اتهام أمريكية بقرصنة بيانات مصرفية تعود لأكثر من 100 مليون شخص

اتهم المحققون الفدراليون الأمريكيون مهندسة برامج في ولاية سياتل بسرقة البيانات الخاصة لحوالي 106 ملايين شخص في الولايات المتحدة وكندا عبر قرصنة معلومات شركة كابيتال وان الأمريكية للخدمات المالية.

وتوصل محققو مكتب المباحث الفدرالي الأمريكي للمتهمة بيدج تومسون (33 عاماً) بعد أن سجلت نفسها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كمنظمة لاجتماعات المهتمين بأعمال قرصنة المعلومات.

كذلك عملت تومسون سابقاً في شركة أمازون ويب للخدمات وهي الشركة الحاضنة لقاعدة بيانات كابيتال وان.

وتتبع المحققون حسابات تومسون حتى تمكنوا من رصد تغريدات لها على موقع تويتر تصف فيها عملية قرصنة بيانات كابيتال وان.

وقالت الشركة إنه تم التعرف على عملية القرصنة يوم 19 يوليو – تموز الجاري وتضمنت سرقة أسماء وأرقام هواتف وعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي والحسابات البنكية لعشرات الملايين من العملاء والمتقدمين للحصول على خدمات الكروت الائتمانية.

ولكن كابيتال وان أكدت أن تومسون لم تحصل على بيانات البطاقات الائتمانية لأي من عملائها. وتواجه تومسون، في حال إدانتها، حكماً بالسجن قد يصل على خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي.

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