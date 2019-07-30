صفقة السلاح السعودية: مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تخطي "فيتو" ترامب

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، الإثنين، في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب، ضد تشريع صادق عليه الكونغرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس عدة مرات، لم يصل مجلس الشيوخ إلى الحصول على أغلبية الثلثين التي كان المجلس يحتاجها لتجاوز حق النقض.

وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لصالح تجاوز حق النقض بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت.

وكان التصويت مشابها في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب أيضا ضد تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وفي أيار/مايو الفائت، قالت إدارة البيت الأبيض إنها ستمضي قدما في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونغرس، وذلك على الرغم من كلّ ما رافق هذه الصفقة، خصوصاً لناحية الدور السعودي في اليمن.

ويهدف الكونغرس إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وزاد استياء الكونغرس من السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.

ويرى ترامب إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.