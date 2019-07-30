سيناتور مناصر لترامب يعرض شراء تذكرة إلى الصومال للنائب المسلمة إلهان عمر

بعد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنائبة المسلمة صومالية الأصل إلهان عمر وثلاث نائبات أخريات بمغادرة البلاد، عرض السيناتور الجمهوري راند بول التكفل بشراء تذكرة سفرها إلى الصومال.

ودافع بول عن موقف ترامب في مقابلة صحفية ليؤكد أنه على استعداد للتكفل بتكاليف سفر عمر إلى الصومال التي وصفها "بالكارثة التي تفتقر إلى حقوق دستورية مضمونة ولديها حوالي سبع قبائل تتناحر منذ أربعين عاماً".

وأضاف بول: "ربما بعد هذه الزيارة ستعود (عمر) وتقدر أمريكا بشكل أكبر".

وولدت عمر في الصومال قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة بصحبة والدها حين كانت في سن العاشرة. وشهدت الأسابيع الماضية تراشقاً بين ترامب وعمر والنائبات الثلاث اللواتي يعارضن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي.

وعلى الرغم من عدم ردها المباشر على بول إلا أن عمر قامت بإعادة نشر تغريدة للممثل الأمريكي توم أرنولد سخر فيها من بول بوصفه "بالكذاب" الذي يعاني جيرانه من السكن بقربه.

Imagine being Rand Paul's next door neighbor and having to deal with @RandPaul lying cowardly circular whiney bullcrap about lawn clippings. No wonder he ripped his toupee off. — Tom Arnold (@TomArnold) July 29, 2019

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