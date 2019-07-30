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فيديو: مهرجان المناطيد فرنسا يفشل بتحطيم الرقم القياسي هذا العام

أعلن منظمو مهرجان "مونديال إير بالون" للمناطيد انطلاق المهرجان صباح اليوم الثلاثاء في منطقة لورين شرقي فرنسا. ويقام هذا المهرجان كل عامين في نفس المنطقة. وكان المنظمون يرغبون بتحطيم الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في نفس المهرجان عام 2017، حيث تم إطلاق 456 منطاداً خلال ساعة واحدة. وبالرغم من فشلهم في تحقيق هدفهم إلا أن عدداً كبيراً من المناطيد زيّن سماء مدينة أجيفيل بالقرب من ميتز. ويعد هذا الحدث الأكبر من نوعه في العالم في مجال المناطيد أو بالونات الهواء الساخن.

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