لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الجزائر

إقالة وزير العدل الجزائري إثر تحقيقات في قضايا فساد

 محادثة
بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح 9 أبريل نيسان 2109
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح 9 أبريل نيسان 2109 -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي يوم الأربعاء وعين النائب العام عبد القادر زغماتي بدلاً منه وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الرئاسة في بيان إن بن صالح عين زغماتي ليحل محل براهمي "بعد استشارة السيد الوزير الأول".

وتجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها عدة مسؤولين كبار سابقين منهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال قيد الاحتجاز فيما له صلة باتهامات منها "تبديد الأموال العامة".

للمزيد على يورونيوز:

على خطى رهف القنون.. أختان سعوديتان كانتا في رحلة مع والدهما في إسطنبول وهربتا وهذه قصتهما.

لقاح مشتق من جلاتين الخنزير.. بريطانيون مسلمون يرفضون تطعيم أطفالهم.

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب