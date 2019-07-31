البرلمان الهندي يجرم الطلاق البائن الشفهي "بالثلاثة" عند المسلمين

أقر البرلمان الهندي يوم الثلاثاء قانوناً لتجريم الطلاق البائن الشفهي بحق النساء المسلمات وهو ما أثار اعتراضات واسعة في صفوف الأقلية المسلمة بالبلاد.

وطبقاً للقانون، يواجه كل مسلم يقوم بتطليق زوجته "بالثلاثة" عقوبة السجن ثلاث سنوات.

وشكر رئيس الوزراء الهندي نيراندرا مودي المشرعين على تجريم الطلاق الذي وصفه "بالعتيق الذي يعود للقرون الوسطى"، كما أرسل بتحية خاصة "للنساء المسلمات اللائي عانين" بسببه.

وقال مودي إن التجريم سيعمل على رفع المساواة بين الرجل والمرأة في الهند.

An archaic and medieval practice has finally been confined to the dustbin of history!



Parliament abolishes Triple Talaq and corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice and will further equality in society.



India rejoices today! — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019

وعلى الرغم من انتقاد بعض الجماعات الحقوقية المسلمة في الهند للطلاق الشفهي البائن، إلا أنها ترى أنه كان من الأولى مراجعته من قبل المرجعيات والقيادات الدينية المسلمة في البلاد عوضاً عن تجريمه بواسطة البرلمان.

وقال النائب البرلماني المسلم أسعد الدين أواسي إن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يستهدف المسلمين وإن القرار يزيد من معاناة المسلمات اللاتي سيتعين عليهن البقاء في زواج برجال في السجون.

This law is against Muslim women & marginalizes them even more. The law forces a woman to stay in a marriage with an imprisoned man who'd verbally & emotionally abused her. It puts the burden of proof on Muslim women & forces her into impoverishment — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 30, 2019

ووقع عدد من الحقوقيين الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في الهند على عريضة موجهه للرئيس الهندي رام ناث كوفند في محاولة لثنيه عن التصديق النهائي الشكلي على القانون.

وقالت العريضة: "ندين محاولة الحكومة تجريم الرجال المسلمين باسم حماية المرأة المسلمة... القرار اتُخذ بتسرع. لماذا لم يتم عرضه على لجنة برلمانية خاصة قبل إقراره".

يشار إلى أن معظم المسلمين في الهند، والبالغ عددهم 170 مليون نسمة (من إجمالي الهنود البالغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة)، يحكمهم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فيما يتعلق بشؤون الأسرة.

يتضمن القانون السماح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بقول "طالق"، ثلاث مرات وليس بالضرورة على التوالي، بل في أي وقت وبأي وسيلة، بما في ذلك عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ أيضاً:

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب أمام محكمة بريطانية "للحماية من الزواج القسري"

لندن تدعو قوى غربية إلى اجتماع في البحرين لمناقشة "خطة هرمز"

استقالة وزير الداخلية الروماني بعد فضيحة "المكالمات الثلاث"