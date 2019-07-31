إيران تؤكد استعدادها للحوار مع السعودية

نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله يوم الأربعاء إن بلاده مستعدة للحوار إذا كانت السعودية مستعدة أيضا.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية، اللتين تتنافسان على الهيمنة في الشرق الأوسط، منذ اتهمت الرياض الجمهورية الإسلامية بتنفيذ هجمات ألحقت أضرارا بست ناقلات نفط في الخليج، وهو اتهام تنفيه طهران.

وقال ظريف "إذا كانت السعودية مستعدة للحوار، فإننا مستعدون دوما للحوار مع جيراننا.

"لم نغلق الباب قط أمام الحوار مع جيراننا ولن نغلق أبدا الباب أمام الحوار مع جيراننا".

وجاءت الهجمات على ناقلات النفط في وقت شددت فيه الولايات المتحدة، القوة الكبيرة الرئيسية الحليفة للسعودية، العقوبات على إيران في محاولة لإجبارها على التفاوض على وضع حدود أكثر إحكاما لنشاطها النووي وفرض قيود على برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منتصف يونيو حزيران المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم" تجاه الهجمات على الناقلات، لكنه قال إن المملكة لا تريد حربا في المنطقة.

وقال ظريف إن بمقدور إيران إجراء محادثات مماثلة مع الإمارات، الحليف المقرب للسعودية، مضيفا أنهم "إذا غيروا سياساتهم فستكون فرصة جيدة جدا للحوار".

وأجرت طهران محادثات حول الأمن البحري يوم الثلاثاء مع الإمارات وذلك في محاولة على ما يبدو لتهدئة التوترات في الخليج، رغم أن مسؤولا خليجيا عربيا وصف المحادثات بأنها روتينية وفنية.

للمزيد على يورونيوز:

اتهام إيراني للسعودية باتباع النهج العسكري في الشرق الأوسط

ظريف لترامب: ارفض تاريخ الفريق ب الزائف وتعطشه للحرب الأبدية

عُمان تسعى إلى احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران