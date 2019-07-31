كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة للمرة الثانية في أسبوع

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى فجر اليوم، الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة فقط من عملية إطلاق مشابهة.

وترى وزارة الدفاع أن الهدف من توقيت الاختبارات العسكرية لدى الجارة الشمالية هو زيادة الضغط على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الحليفان مستقبلاً.

في السياق نسبت وكالة أنباء يونهاب إلى رئاسة الأركان الكورية الجنوبية قولها إن "سيول تراقب الوضع تحسباً لاختبارات عسكرية جديدة، كما أنها اتخذت "وضعية الاستعداد".

وأوضح مصدر في وزارة الدفاع أن الصاروخين حلقا نحو 250 كيلومتراً كما تشير المعلومات إلى أن النوع الذي تمّ إطلاقه اليوم قد يكون مشابهاً للنوع الذي أطلق في 25 تموز/يوليو" قبل أن يسقطل في بحر اليابان أو كما تسميه كوريا الشمالية بحر الشرق.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين، قصيري المدى، في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

وبحسب ما قاله خبراء لوكالة رويترز للأنباء، إن صاروخي الأسبوع الفائت، اللذين أطلق عليهما اسم كي.إن 23، قادران على تخطي المنظومات الدفاعية الصاروخية المعادية، لأنهما مزودان بتكنولوجيا تتيح لهما التخفي عن شاشات الرادار.

طوكيو: ما زلنا نسعى إلى قمة مع بيونغ يانع

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن الاختبار العسكري الذي أجرته بيونغ يانغ لم يؤثر مباشرة على اليابان وأضاف أن طوكيو تعمل مع الحلفاء لدراسة الوضع في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن آبي قوله للصحافيين "سنتابع التعاون مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".

وكان متحدث باسم الحكومة اليابانية قد قال، فجر اليوم، إن اليابان ما تزال تسعى لعقد قمة غير مشروطة مع كوريا الشمالية على الرغم من الاختبار العسكري الأخير.

وفيما يتعلق بالمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، قال مسؤول كبير في إدارة البيت الأبيض إن مسؤولاً من كوريا الشمالية أبلغ الأميركيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات العملية التي تهدف إلى استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية ستبدأ قريباً جداً.

غير أن موعدا لم يحدد بعد كما أن أيَّا من الجانبيْن لم يعطِ تفاصيلَ إضافية عنه.

وأبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تفاؤلاً بالمسار الدبلوماسي رغم التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في الخامس والعشرين من تموز/يوليو بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وقال مصدر دبلوماسي إنه كان من المتوقع عقد اجتماع بين بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ، على هامش منتدى أمني لجنوب شرق آسيا في بانكوك هذا الأسبوع، لكن يونغ ألغى مشاركته في المؤتمر.