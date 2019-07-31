حاكم دبي يواجه زوجته الأميرة هيا أمام القضاء يوم 11 نوفمبر

قال قاض يوم الأربعاء إن‭‭‭ ‬‬‬محكمة إنجليزية ستعقد جلسة يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني للنظر في قضية طرفاها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة الأردنية هيا، بشأن رعاية طفليهما.

كان الطرفان قد ذكرا في بيان مشترك في وقت سابق هذا الشهر أن المعركة القانونية تتعلق برعاية طفليهما ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وفي إجراءات تم الكشف عنها يوم الثلاثاء قدمت الأميرة هيا (45 عاما)، بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، طلبا إلى المحكمة العليا في لندن لحماية أحد ولديها من الزواج القسري وطلبا آخر بعدم التعرض الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات.

وحضرت الأميرة هيا جلسة يوم الأربعاء التي لم تكن علنية ولا يجوز نشر تفاصيلها.

وردا على سؤال عن الإجراءات القضائية يوم الثلاثاء، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد".

وتزوج الشيخ محمد (70 عاما)، وهو أيضا نائب رئيس الدولة، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا.

وشاركت الأميرة هيا في منافسات الفروسية في أولمبياد سيدني عام 2000. وكثيرا ما حضرت الأميرة سباقات رويال أسكوت البريطانية برفقة الشيخ محمد.

والتزم الأردن الصمت بشأن المعركة القانونية بين الأميرة هيا والشيخ محمد، مع سعي الملك عبد الله لاحتواء أي تداعيات للقضية.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

الأردن يلتزم الصمت إزاء قضية الأميرة هيا وحاكم دبي

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب أمام محكمة بريطانية "للحماية من الزواج القسري"

هل تواجه الأميرة هيا زوجها الشيخ محمد بن راشد أمام المحاكم البريطانية؟