الجيش الصيني يخرج عن صمته فيما يتعلق باحتجاجات هونغ كونغ

في أوّل تعليق من مسؤول عسكري صيني، رسميّ، على احتجاجات هونغ كونغ التي بدأت منذ نهاية آذار/مارس الماضي، قال قائد الجيش الصيني في المنطقة أمس، الخميس، إن "حالة عدم الاستقرار هدّدت بقوة حياة المواطنين وأمنهم".

وأضاف تشن داوكسيانغ، القائد في جيش التحرير الشعبي، أنه لا يجب السماح باستمرار حالة الاضطراب التي تشهدها المقاطعة، كما حذر من أن القوات العسكرية مصممة على حماية السيادة الوطنية والأمن والاستقرار وازدهار هونغ كونغ.

كلام داوكسيانغ جاء على هامش الاحتفال بالعيد الثاني والتسعين لتأسيس الجيش، وبعد توجيه تهم لأربعة وأربعين متظاهراً بارتكاب أعمال شغب خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراحهم بكفالة لاحقاً.

وترى حكومة بكين أن جهات خارجية تدعم الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ، وهذا ما كرره تونغ تشو هوا، الرئيس التنفيذي السابق لمقاطعة هونغ كونغ، إذ اتهم الولايات المتحدة الأميركية وتايوان بتنظيم الاحتجاجات التي تعصف بالمستعمرة البريطانية القديمة منذ نحو ثمانية أسابيع.